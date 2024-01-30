رغم الفوز على العراق.. استبعاد لاعب الأردن من كأس آسيا

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

حمزة الدردور - منتخب الأردن

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم استبعاد لاعب منتخب الأردن حمزة الدردور من المشاركة باقي مباريات الفريق في كأس آسيا.

وأشار الاتحاد الأردني إلى أن استبعاد الدردور جاء بسبب مخالفته للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.

وكان منتخب الأردن قد حقق الفوز على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 16 من كأس آسيا.

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وعقب المباراة انتشر مقطع فيديو للدردور وهو في مشادة مع حسين عموتة مدرب الأردن.

صاحب الـ 32 عاما شارك في مباراتين كبديل منذ بداية البطولة.

ولعب الدردور 104 مباراة سابقة بقميص منتخب الأردن وسجل خلالها 33 هدفا.

وسيلعب الأردن في ربع النهائي ضد طاجيكستان.

حمزة الدردور الأردن كأس آسيا
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