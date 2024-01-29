الرياضية: فوفانا ينتقل إلى الاتفاق على سبيل الإعارة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا

وافق نادي النصر على إعارة سيكو فوفانا لاعب الفريق إلى الاتفاق على سبيل الإعارة.

وطالبت إدارة النصر نظيرتها في الاتفاق بإنهاء التفاصيل الخاصة بالإعارة مع اللاعب.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موافقة النصر بشكل رسمي على إعارة فوفانا إلى الاتفاق.

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وخاض فوفانا 19 مباراة مع النصر هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

ويلعب فوفانا -28 عاما- في خط الوسط، ويشارك مع منتخب كوت ديفوار بأمم إفريقيا.

ويلعب فوفانا رفقة الأفيال الإيفوارية مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات ثمن النهائي أمام السنغال.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ثمن النهائي كثالث المجموعة بفارق الأهداف.

وانتقل فوفانا إلى النصر من لانس الفرنسي الصيف الماضي.

النصر الشباب سيكو فوفانا
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