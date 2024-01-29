فان دايك يزيد الغموض حول مستقبله مع ليفربول بعد قرار رحيل كلوب

الإثنين، 29 يناير 2024 - 17:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب صلاح - فان دايك - ليفربول

ألمح فيرجيل فان دايك قائد ليفربول إلى أن مستقبله مع النادي غير معلوم، بعد قرار إعلان يورجن كلوب ترك تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وأُعلن كلوب يوم الجمعة قراره بترك منصبه كمدير فني للحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في النادي.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "ما هي الخطوة المقبلة في حقبة ليفربول الجديدة؟ هذا سؤال كبير. لكن لا أعرف".

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وأضاف "النادي أمامه مهمة كبيرة، فالكثير سيتغير في المستقبل بعد رحيل كلوب، أنا مهتم لرؤية ما سيحدث".

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وأكمل الهولندي "عندما يتم الإعلان عن اتجاهات النادي سنرى وضعنا، لا أستطيع أن أقول الآن".

وتابع "من الآن وحتى نهاية الموسم نأمل أن نحقق النجاح الذي نحلم به جميعا ونقاتل من أجله كل يوم".

وأتم بحلول ذلك الوقت سيكون هناك على الأرجح مزيد من التوضيح حول ما يريده النادي للمستقبل وبعد ذلك سنرى".

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليفربول يورجن كلوب فيرجيل فان دايك
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