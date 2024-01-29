برونو: كأس إنجلترا هو فرصتنا للفوز بلقب هذا الموسم

الإثنين، 29 يناير 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - ماجواير - مانشستر يونايتد

يدرك برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد أن كأس الاتحاد الإنجليزي هو الفرصة الوحيدة للفوز بلقب هذا الموسم.

يونايتد الذي ودع دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين ويعاني في الدوري، تأهل لثمن نهائي كأس إنجلترا بالفوز على نيوبورت كاونتي 4-2.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "علينا أن ندرك أن فرصتنا للفوز بلقب هذا الموسم هي في كأس الاتحاد الإنجليزي".

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وأضاف "علينا أن نقدم كل شيء للوصول إلى النهائي، خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى".

وتابع البرتغالي "نعلم أنه لكي لا يبدو الموسم سيئا كما كان، علينا أن نحاول الفوز بهذه الكأس، لأن اللقب مهم بالنسبة لنا".

وأكمل "لقد وصلنا إلى النهائي العام الماضي، ولسوء الحظ لم نتوج بالكأس".

الشياطين الحمر لعبوا نهائي الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي لكن الفريق السماوي حصد اللقب.

وشدد برونو "نحن نعلم مدى أهمية كأس الاتحاد الإنجليزي بالنسبة لمشجعينا، ولنادينا، وللمدينة".

وأتم "نعلم مدى أهمية الأمر وهو مهم بالنسبة لنا أيضًا لأننا نريد الوصول إلى النهائي مرة أخرى والفوز باللقب".

يونايتد سيواجه الفائز من مواجهة بريستول سيتي ونوتنجهام فورست في دور الـ16.

وتعادل الفريقان بدون أهداف مساء الجمعة على ملعب أشتون جيت، وسيخوضان مباراة الإعادة أوائل الشهر المقبل لتحديد من سيواجه يونايتد.

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي برونو فيرنانديز
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