بعد أزمة الملهى الليلي.. راشفورد يعود لتدريبات يونايتد

عاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إلى مقر تدريبات ناديه صباح الاثنين بعد أزمة وصفها مدربه إريك تين هاج بالشأن الداخلي، حسب جريدة مانشستر إيفنينج نيوز.

وأوضحت الجريدة الإنجليزية أن راشفورد وصل لمقر تدريبات يونايتد صباح يوم الاثنين، ولم تذكر الإجراءات التأديبية التي أتخذها النادي معه.

ماذا حدث؟

غاب راشفورد عن التدريب الذي سبق مباراة نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي بداعي المرض.

لكن انتشرت مقاطع للاعب الإنجليزي وهو في ملهي ليلي قبل ذلك بساعات.

وذكرت التقارير أن راشفورد عاد في اليوم التالي إلى مانشستر بطائرة خاصة، ثم أبلغ ناديه بمرضه.

وقرر تين هاج استبعاده من قائمة مباراة نيوبورت كاونتي التي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2.

بعدها قال المدرب الهولندي إن أزمة راشفورد مسألة داخلية سيقوم بحلها.

راشفورد اكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط في الموسم الحالي بمختلف المسابقات.

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