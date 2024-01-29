حاولوا أكثر المرة المقبلة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 01:14

كتب : عمرو عبد المنعم

تقرير مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية

ودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليخرج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع النهائي ليلعب ضد غينيا.

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وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بمحاولات هجومية وظهرت أول خطورة في المباراة من الكونغو الديمقراطية سريعا في الدقيقة 3 من هجمة مرتدة سريعة على مرمى محمد أبو جبل، قبل أن يسدد ميشاك إيليا كرة مرت بعيدا.

ورد منتخب مصر برأسية خطيرة من حجازي بعد عرضية من مروان عطية، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وتوغل محمد النني داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية لكنها اصطدمت في مصطفى محمد قبل أن تصل إلى المرمى.

وحصل منتخب الكونغو الديمقراطية على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى ونُفذت المخالفة لتصل إلى بونجوندا الذي سدد كرة مباشرة لكنها مرت بعيدا.

ومرة أخرى شكلت الهجمات المرتدة السريعة خطورة للكونغو لكن حمدي فتحي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام المهاجم قبل أن يسدد.

وبشكل مفاجئ سجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدف التقدم في الدقيقة 37 برأسية من ميشاك إيليا.

وجاء الهدف من رمية تماس اعتقد لاعبي منتخب مصر أنها لصالحنا ولكن بسرعة نفذها لاعب الكونغو لتصل إلى ويسا الذي لعب عرضية اصطدمت في قدم أحمد حجازي وغيرت مسارها نحو الشباك، وتابعها إيليا بضربة رأسية في الشباك الخالية.

وعقب الهدف اندفع منتخب مصر للهجوم في محاولة لإحراز التعادل.

وسقط أحمد حجازي داخل منطقة جزاء الكونغو الديمقراطية بعدما تعرض للضرب في محاولته للوصول إلى الكرة لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

وفور توقف اللعب ومع اعتراضات لاعبو مصر خرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويقرر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وتقدم مصطفى محمد ليسدد الركلة ونجح في تسجيل هدف التعادل لمصر في الدقيقة 45+1 بعدما وضع الكرة بإتقان على يسار الحارس.

بهذا الهدف وصل مصطفى محمد إلى هدفه الرابع في البطولة الحالية، وأصبح أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في 4 مباريات متتالية في كأس الأمم الإفريقية.

للمزيد من أرقام مصطفى محمد من هنا

وبعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وقبل انطلاق الشوط الثاني اشتكى أحمد فتوح من الإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد حمدي.

وأهدر منتخب الكونغو فرصة خطيرة أمام مرمى أبو جبل بعد عرضية من ناحية اليمين وصلت إلى باكامبو الذي سدد الكرة جوار القائم.

ورد منتخب مصر بهجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى زيزو أمام المرمى لكنه سددها بغرابة في جسد الحارس ويهدر فرصة خطيرة كادت تسفر عن هدف التقدم.

واستمرت سيطرة مصر على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى إلى أن تدخل فيتوريا وأجرى تبديل مزدوج في الدقيقة 83 بنزول محمود حمادة وعمر مرموش بدلا من مروان عطية وتريزيجيه.

وفور نزوله أهدر محمود حمادة فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما تلقى عرضية من زيزو ووصلت له الكرة أمام المرمى لكنه تعثر في استلامها بشكل صحيح.

وقبل نهاية الوقت الأصلي شارك مصطفى فتحي بدلا من زيزو في رابع تبديلات منتخب مصر.

لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، وتذهب إلى الأشواط الإضافية.

وتلقى منتخب مصر ضربة قوية بعدما تعرض محمد حمدي للطرد في الدقيقة 97 بحصوله على الإنذار الثاني.

محمد حمدي أصبح أول لاعب من منتخب مصر يتعرض للطرد في كأس الأمم الإفريقية منذ مدحت عبد الهادي أمام المغرب في 1998.

وعقب الطرد شارك عمر كمال ليلعب كظهير أيسر بدلا من حمدي فتحي.

وفي الشوط الإضافي الثاني شارك مهند لاشين في الدقيقة 111 بدلا من محمد النني.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لمصر كل من محمد عبد المنعم وعمر مرموش وعمر كمال وعمر مرموش ومصطفى فتحي ومحمود حمادة.

وأهدر كل من مصطفى محمد ومحمد أبو جبل. لتنتهي المباراة بتأهل الكونغو الديمقراطية وخروج مصر.

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