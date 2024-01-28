مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا

سجل مصطفى محمد هدفا جديدا بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر حاليا ضد الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45+1 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وأصبح مصطفى أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ مشاركات مصر في أمم إفريقيا.

كما اصبح مصطفى ثاني لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية بالبطولة بعد فينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون في نسخة 2021.

مصطفى وصل إلى هدفه الرابع بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ليتساوى مع رضا شحاتة وحسن شحاتة، ليصبح على بعد هدف واحد من حسني عبد ربه وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد نادي "جدو" والديبة.

ووصل مصطفى للهدف رقم 12 بقميص منتخب مصر حتى الآن خلال مسيرته بالإضافة إلى صناعة خمسة أهداف.

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وسجل مهاجم نانت حتى الآن في جميع مباريات مصر بالبطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد تحقيق المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما وصل الكونغو الديموقراطية إلى نفس الدور بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السادسة.