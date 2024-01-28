مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا

الأحد، 28 يناير 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

سجل مصطفى محمد هدفا جديدا بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر حاليا ضد الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45+1 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

أخبار متعلقة:
بروتوكول الـVAR .. لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو للتأكد من صحة هدف الكونغو أمام مصر؟ متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية كلوب: جماهير ليفربول توقفت عن الاستماع لي بالفعل.. ومن الجيد عودة المصابين

وأصبح مصطفى أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ مشاركات مصر في أمم إفريقيا.

كما اصبح مصطفى ثاني لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية بالبطولة بعد فينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون في نسخة 2021.

مصطفى وصل إلى هدفه الرابع بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ليتساوى مع رضا شحاتة وحسن شحاتة، ليصبح على بعد هدف واحد من حسني عبد ربه وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد نادي "جدو" والديبة.

ووصل مصطفى للهدف رقم 12 بقميص منتخب مصر حتى الآن خلال مسيرته بالإضافة إلى صناعة خمسة أهداف.

وسجل مهاجم نانت حتى الآن في جميع مباريات مصر بالبطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد تحقيق المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما وصل الكونغو الديموقراطية إلى نفس الدور بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السادسة.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية مصطفى محمد
نرشح لكم
أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح حاولوا أكثر المرة المقبلة أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة بروتوكول الـVAR .. لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو للتأكد من صحة هدف الكونغو أمام مصر؟ متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع
أخر الأخبار
موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟ 2 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر 14 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح 25 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حاولوا أكثر المرة المقبلة 44 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة ساعة | كوت ديفوار 2023
إنتر يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة