أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة
الأحد، 28 يناير 2024 - 23:24
كتب : FilGoal
تعرض أحمد فتوح لاعب منتخب مصر للإصابة خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023.
ويلعب منتخب مصر مع الكونغو في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
وتعرض فتوح للإصابة أثناء دخوله للمشاركة في الشوط الثاني.
وأصبح الظهير الأيسر رابع لاعب يفقده منتخب مصر للإصابة خلال النسخة الحالية للبطولة.
الإصابة الأولى كانت لمحمد صلاح في الشوط الأول من مواجهة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات.
وفي الشوط الثاني من مواجهة كاب فيردي تعرض محمد الشناوي للإصابة بخلع في الكتف ستبعده عن باقي مباريات البطولة.
الإصابة الثالثة كانت لإمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في مخ خلال التدريبات قبل مواجهة الكونغو ليبتعد عن المباراة.
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