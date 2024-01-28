أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة

الأحد، 28 يناير 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

أحمد فتوح

تعرض أحمد فتوح لاعب منتخب مصر للإصابة خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر

ويلعب منتخب مصر مع الكونغو في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
بروتوكول الـVAR .. لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو للتأكد من صحة هدف الكونغو أمام مصر؟ مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية كلوب: جماهير ليفربول توقفت عن الاستماع لي بالفعل.. ومن الجيد عودة المصابين

وتعرض فتوح للإصابة أثناء دخوله للمشاركة في الشوط الثاني.

وأصبح الظهير الأيسر رابع لاعب يفقده منتخب مصر للإصابة خلال النسخة الحالية للبطولة.

الإصابة الأولى كانت لمحمد صلاح في الشوط الأول من مواجهة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي الشوط الثاني من مواجهة كاب فيردي تعرض محمد الشناوي للإصابة بخلع في الكتف ستبعده عن باقي مباريات البطولة.

الإصابة الثالثة كانت لإمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في مخ خلال التدريبات قبل مواجهة الكونغو ليبتعد عن المباراة.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أحمد فتوح
نرشح لكم
أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح حاولوا أكثر المرة المقبلة أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا بروتوكول الـVAR .. لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو للتأكد من صحة هدف الكونغو أمام مصر؟ متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع
أخر الأخبار
موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟ 2 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح 25 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حاولوا أكثر المرة المقبلة 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة ساعة | كوت ديفوار 2023
إنتر يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة