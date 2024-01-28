أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: أنا في سلام طالما رينارد ليس مديري.. وسنواجه السنغال بثقة كبيرة

يرى إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار بأنه في سلام طالما أن هيرفي رينارد ليس مديره.

ويستعد منتخب كوت ديوار لمواجهة منافسه السنغال في المباراة التي ستجمعهما الإثنين المقبل في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال فاي في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي تجربة سيئة مع رينارد، أركز في فيما مطلوب مني، دائما لدى الإعلام إمكانية كتابة عن رينارد، لن يتمكن أحد من إيقاف الإعلام عن الكتابة".

وأضاف "طالما رينارد ليس مديري فأنا في سلام".

وتم ترشيح رينارد ليدرب منتخب الأفيال فيما تبقى من البطولة على أن يعود مرة أخرى إلى منتخب فرنسا للسيدات.

ودرب رينارد الأفيال من قبل وفاز معهم بكأس الأمم الإفريقية 2015.

وأكمل فاي "يجب أن نظهر وجه آخر لكوت ديفوار، أعرف المجموعة جيدا ويعلمون ما أتوقعه منهم في المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "سنواجه السنغال بثقة كبيرة، حتى إذا مستوانا في دور المجموعات يجعل الناس لا تؤمن بذلك".

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ16 كأفضل مركز ثالث، وخسر من نيجيريا بهدف دون رد وفي الجولة الأخيرة خسر 4-0.

وقرر الاتحاد الإيفواري إقالة جان لويس جاسيت عقب النتائج السيئة مع تولي مساعده فاي المسؤولية.