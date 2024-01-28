أمم إفريقيا - هداف البطولة حاضر وغياب نابي كيتا في دربي غينيا

دقائق وينطلق الدربي الغيني الثاني في كأس أمم إفريقيا، بين غينيا وغينيا الاستوائية في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد نابي كيتا على مقاعد بدلاء غينيا، بينما يقود إميليو إنسوي هداف البطولة بـ 5 أهداف هجوم غينيا الاستوائية.

وجاء تشكيل غينيا الاستوائية كالتالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو

خط الدفاع: باسيليو ندونج - كارلوس أكابو - إستيبان أوبيانج - ساؤول كوكو

خط الوسط: بيكورو - إيبان سالفادور - جوزيه ماشين - جانيك بويلا - بابلو جانيت

خط الهجوم: إميليو إنسوي

فيما جاء تشكيل غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتيه - جوليان جانفييه - مختار دياكابي - إيسياجا سيلا

خط الوسط: أمادو دياوارا - موري كوناتيه - سيكو سيلا - أجيبو كامارا - مورجان جيلافوجي

خط الهجوم: محمد بايو

وتأهلت غينيا بالمركز الثالث من المجموعة الثالثة التي تصدرتها السنغال وتلتها الكاميرون، وذلك بعد تعادل مع الكاميرون وفوز على جامبيا وخسارة أمام السنغال.

فيما تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة الأولى في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بالتعادل مع نيجيريا والفوز على غينيا بيساو ثم سحق البلد المضيف كوت ديفوار 4-0 في الجولة الأخيرة.