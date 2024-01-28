مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي

الأحد، 28 يناير 2024 - 18:23

كتب : عمرو نبيل

سعد الدرديري

شعر لسعد الدرديري المدير الفني لفريق أهلي بنغازي الليبي بالإحباط بعد علمه بأن الزمالك تمكن من التوقيع مع إلياس الجلاسي لاعب فريق المصري.

وأعلن أهلي بنغازي تعاقده مع الجلاسي من المصري كما انفرد FilGoal.com (طالع التفاصيل).

وقال المدير الفني التونسي لـFilGoal.com: "فقدت الأمل في التعاقد مع الجلاسي بعد أن علمت تمكن الزمالك من التوقيع مع اللاعب".

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وأضاف "إدارة أهلي بنغازي فاجأتني بالمفاوضات مع اللاعب وأصبح متاحا للتعاقد معه وهذا ما حدث بالفعل".

وتابع "أنا من صعدت الجلاسي إلى الفريق الأول عندما كنت مدربا في للملعب التونسي، وكان يبلغ من العمر 17 عاما".

وواصل "وطلبت التعاقد معه عندما ذهبت لتدريب الاتحاد المنستيري، ولعب بطريقة جيدة".

وأكمل "كان لدينا الرغبة في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بعد مشاهدة عدة مباريات له، تمكن من تقديم مستويات متميزة هناك".

وأنهى حديثه قائلا: "الدوري الليبي قوي وبدأ في التعاقد مع نجوم كبار من الدوريات العربية".

انضم الجلاسي المصري عام 2021 قادما من الاتحاد المنستيري التونسي، ليستمر مع النسور الخضراء للموسم الثالث على التوالي.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، صنع فيهم هدفا واحدا

ويعد الجلاسي من العناصر الأساسية في صفوف المصري منذ قدومه، إذ شارك في 82 مباراة رفقة المصري على مدار موسمين وبداية الموسم الجاري. سجل فيهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين بمختلف البطولات.

ويحتل المصري حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري.

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