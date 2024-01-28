كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل الجلاسي

الأحد، 28 يناير 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

هدف إلياس الجلاسي - المصري × الاتحاد السكندري

أعلن النادي المصري رحيل لاعبه إلياس الجلاسي ضمن فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

إلياس الجلاسي

النادي : الأهلي بنغازي

المصري

ولم يعلن المصري وجهة اللاعب المقبلة، ولكن كان قد علم FilGoal.com أن نادي أهلي بنغازي توصل لاتفاق مع المصري لضم إلياس الجلاسي. (تفاصيل من هنا)

وكتب النادي المصري عبر حسابه الرسمي: "انتهت الرحلة، شكرا إلياس على ما قدمته خلال مشوارك مع النسور الخضر".

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع الفريق الليبي.

وأنهى المصري اتفاقه المالي مع النادي الليبي بشأن الصفقة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلياس الجلاسي انضم للنادي المصري عام 2021 قادما من الاتحاد المنستيري التونسي، ليستمر مع النسور الخضراء للموسم الثالث على التوالي.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، صنع فيهم هدفا واحدا

ويعد الجلاسي من العناصر الأساسية في صفوف المصري منذ قدومه، إذ شارك في 82 مباراة رفقة المصري على مدار موسمين وبداية الموسم الجاري. سجل فيهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين بمختلف البطولات.

ويحتل المصري حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري.

المصري أهلي بنغازي إلياس الجلاسي
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