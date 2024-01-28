المصري يعلن إعارة فرانك إيتوجا لـ الجونة

الأحد، 28 يناير 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

فرانك إيتوجا - المصري

أعلن نادي المصري إعارة لاعبه فرانك إيتوجا صوب الجونة حتى نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد رحيل التونسي إلياس الجلاسي صوب أهلي بنغازي الليبي. (طالع التفاصيل)

الكاميروني البالغ 22 عاما ظهر الموسم الجاري بقميص الفريق البورسعيدي في 3 مباريات فقط لمدة 50 دقيقة.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل الجلاسي خبر في الجول - أهلي بنغازي يتمم اتفاقه مع المصري لضم الجلاسي الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية عامر حسين يكشف عبر في الجول مواعيد ربع ونصف نهائي كأس الرابطة المصرية

من هو فرانك إيتوجا؟

بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية نكوفو المملوكة لبليس نفوكو لاعب منتخب سويسرا السابق وصاحب الأصول الكاميرونية، وشارك في 30 مباراة وخلالهم سجل 61 هدفا وصنع 13 آخرين.

وفي 2020 انتقل إيتوجا لفريق فورشونا دي مفو وشارك لمدة موسم واحد فقط سجل فيه 8 أهداف ثم انتقل إيتوجا إلى أشانتي كوتوكو الغاني، ومعه حصل على جائزة هداف الدوري الكاميروني في عمر 20 عاما فقط بتسجيله 21 هدفا.

وفي بداية الموسم الماضي انتقل إيتوجا للمصري مقابل 400 ألف دولار وتم قيده تحت السن.

وخلال الموسم أجرى إيتوجا جراحة في أحد عينيه بسبب إصابة تعرض لها أثناء فترته مع كوتوكو.

وبسبب الإصابة فقد إيتوجا البصر في عينه بنسبة 52% ولكن مع التدخل الجراحي شفي بشكل كامل وشارك مع المصري بشكل طبيعي وتمكن من تقديم أفضل أداء له منذ الانضمام للفريق بعد الجراحة.

المصري الجونة فرانك إيتوجا
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ بيراميدز لضم السعيد وسيف جعفر مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع نادي البنك الأهلي على استعارة أبو جبل مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي مباشر كأس دبي - الزمالك (2) (0) أهلي جدة.. بطاقة حمراء تشعل اللقاء مدرب الزمالك المحتمل - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضاته مع بلدية المحلة بعد إتمام اتفاقه مع يوسف حسن خبر في الجول - بلدية المحلة يقترب من ضم محمد طارق لنهاية الموسم كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل الجلاسي
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ بيراميدز لضم السعيد وسيف جعفر 23 دقيقة | ميركاتو
تأثير فراشة غانا مستمر.. أيو يسجل ثنائية تخطف نقطة للوهافر ضد لوريان 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(0) غينيا.. محاولات في الدربي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرجاء يحقق المركز الثالث في كأس التحدي الودي بالفوز على ووهان 39 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع نادي البنك الأهلي على استعارة أبو جبل 44 دقيقة | الكرة المصرية
بعودة الثلاثي المصاب.. ليفربول يفوز بخماسية على نورويتش في كأس الاتحاد الإنجليزي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن موعد عزاء العامري فاروق ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - هداف البطولة حاضر وغياب نابي كيتا في دربي غينيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة