المصري يعلن إعارة فرانك إيتوجا لـ الجونة

أعلن نادي المصري إعارة لاعبه فرانك إيتوجا صوب الجونة حتى نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد رحيل التونسي إلياس الجلاسي صوب أهلي بنغازي الليبي. (طالع التفاصيل)

الكاميروني البالغ 22 عاما ظهر الموسم الجاري بقميص الفريق البورسعيدي في 3 مباريات فقط لمدة 50 دقيقة.

من هو فرانك إيتوجا؟

بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية نكوفو المملوكة لبليس نفوكو لاعب منتخب سويسرا السابق وصاحب الأصول الكاميرونية، وشارك في 30 مباراة وخلالهم سجل 61 هدفا وصنع 13 آخرين.

وفي 2020 انتقل إيتوجا لفريق فورشونا دي مفو وشارك لمدة موسم واحد فقط سجل فيه 8 أهداف ثم انتقل إيتوجا إلى أشانتي كوتوكو الغاني، ومعه حصل على جائزة هداف الدوري الكاميروني في عمر 20 عاما فقط بتسجيله 21 هدفا.

وفي بداية الموسم الماضي انتقل إيتوجا للمصري مقابل 400 ألف دولار وتم قيده تحت السن.

وخلال الموسم أجرى إيتوجا جراحة في أحد عينيه بسبب إصابة تعرض لها أثناء فترته مع كوتوكو.

وبسبب الإصابة فقد إيتوجا البصر في عينه بنسبة 52% ولكن مع التدخل الجراحي شفي بشكل كامل وشارك مع المصري بشكل طبيعي وتمكن من تقديم أفضل أداء له منذ الانضمام للفريق بعد الجراحة.