مواجهات متوسطة في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوسطة المستوى للعديد من الفرق.

ويقام الآن دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي ولم يكتمل بعد المتأهلين إلى دور الـ16.

وجاءت قرعة دور الـ16 كالآتي:

بلاكبرن روفرز ضد ريكسهام × نيوكاسل يوناتيد

تشيلسي ضد أستون فيلا × ليدز يونايتد ضد بليموث

بورنموث × ليستر سيتي

ليفربول ضد نورويتش سيتي × واتفورد ضد ساوثامبتون

بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست × نيوبورت ضد مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون × برايتون

شيفيلد وينزداي ضد كونفتري سيتي × مايدستون يونايتد

لوتون تاون × مانشستر سيتي

وتقام مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 28 فبراير المقبل.

ويحمل لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الموسم الماضي مانشستر سيتي.