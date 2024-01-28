توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب مع ليفربول في فيلم وثائقي

ذكرت جريدة ميرور أن الأشهر الأخيرة من رحلة يورجن كلوب مدرب ليفربول مع النادي ستوثق في فيلم وثائقي تلفزيوني.

وأُعلن كلوب يوم الجمعة قراره بترك منصبه كمدير فني للحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في النادي.

وأوضح التقرير أن النادي سيسمح للكاميرات بالوصول خلف الكواليس في ملعب أنفيلد وملعب تدريب النادي.

وقد يشمل الفيلم رحلة النادي في البحث عن خليفة لكلوب.

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وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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