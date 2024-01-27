خبر في الجول - أهلي بنغازي يتمم اتفاقه مع المصري لضم الجلاسي

السبت، 27 يناير 2024 - 23:30

كتب : عمرو نبيل

إلياس الجلاسي - فيوتشر ضد المصري

أتم نادي أهلي بنغازي الليبي اتفاقه مع المصري للتعاقد مع لاعبه التونسي إلياس الجلاسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن نادي أهلي بنغازي توصل لاتفاق مع المصري لضم إلياس الجلاسي.

وأن اللاعب وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع الفريق الليبي.

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وأنهى المصري اتفاقه المالي مع النادي الليبي بشأن الصفقة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلياس الجلاسي انضم للنادي المصري عام 2021 قادما من الاتحاد المنستيري التونسي، ليستمر مع النسور الخضراء حاليا للموسم الثالث على التوالي.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، صنع فيهم هدفا واحدا

ويعد الجلاسي من العناصر الأساسية في صفوف المصري منذ قدومه، إذ شارك في 82 مباراة رفقة المصري على مدار موسمين وبداية الموسم الجاري. سجل فيهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين بمختلف البطولات.

ويحتل المصري حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري.

أهلي بنغازي إلياس الجلاسي المصري
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