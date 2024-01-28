فان دايك: دعونا نمنح كلوب الوداع الذي يستحقه

الأحد، 28 يناير 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - يورجن كلوب - ليفربول

كشف فيرجيل فان دايك قائد ليفربول رد فعل الفريق على قرار إعلان يورجن كلوب ترك تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وأُعلن كلوب يوم الجمعة قراره بترك منصبه كمدير فني للحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في النادي.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ناديه: "من الصعب التحدث عن شعوري حين علمت بمغادرة يورجن في نهاية الموسم، لأن كلوب يعني الكثير بالنسبة لنا، وبالنسبة لي، وللنادي، وللدوري الإنجليزي بأكمله على ما أعتقد. كان الأمر صعبًا وهذا هو الحال بالتأكيد".

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وأضاف "حين أخبرنا كنا جميعًا معا، من الصعب قبول هذا الأمر ولكن عقليتنا هي التركيز على عملنا. لا يزال لدينا الكثير من الأهداف التي يتعين علينا تحقيقها هذا العام، وهدفنا أن ننهي الموسم في أعلى مستوى ولكي نحتفل مع كلوب".

وتابع الهولندي "إنه خبر مهم في كرة القدم. بالنسبة لنا، كان يومًا لن ينسى. لكن لدينا أهدافا كبيرة هذا العام وهذا بالتأكيد ما أكد عليه يورجن أيضا".

وأكمل "ربما سيمنحك ذلك دفعة إضافية لجعل الجزء الأخير من الموسم، آخر جزء من وقت كلوب في النادي، أفضل وقت قضاه على الإطلاق. هذا ما نسعى جاهدين لتحقيقه ولهذا السبب يسير العمل كالمعتاد".

وأتم قائد الحمر "دعونا نجعل ما تبقى من الموسم أكثر تميزا حتى يتمكن يورجن من الحصول على الوداع الذي يستحقه بالتأكيد".

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليفربول يورجن كلوب فيرجيل فان دايك
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