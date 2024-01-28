كرنفال أمم إفريقيا – توج بكأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان رجل مباراة الكاميرون

الأحد، 28 يناير 2024 - 00:44

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان يحتفل مع فيكتور أوسيمين بهدفه ضد الكاميرون

حصل أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الكاميرون.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه الكاميرون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وسجل لوكمان الثنائية وأزعج دائما دفاعات الكاميرون بسرعته الكبيرة ومهارته.

وأتت أرقامه كالتالي:

أهداف: 2

تسديدات على المرمى: 2

تسديدات خارج المرمى: 1

تمريرات مفتاحية: 2

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

فاز مع منتخب إنجلترا تحت 20 سنة بكأس العالم 2017 وهو نفس العام الذي رفض فيه تمثيل منتخب نيجيريا، قبل أن يتراجع عن ذلك ويلعب مع النسور.

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كوت ديفوار نيجيريا كأس الأمم الإفريقية الكاميرون أديمولا لوكمان
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