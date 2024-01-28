كرنفال أمم إفريقيا – توج بكأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان رجل مباراة الكاميرون
الأحد، 28 يناير 2024 - 00:44
كتب : FilGoal
حصل أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الكاميرون.
أديمولا لوكمان
النادي : أتالانتا
🇳🇬 Ademola Lookman 🇳🇬
Who else would it be? Lookman is the TotalEnergies Man of the Match! 👏#TotalEnergiesAFCON2023 | #NGRCMR | @Football2Gether pic.twitter.com/yU5jIY1Woy— CAF (@CAF_Online) January 27, 2024
وفاز منتخب نيجيريا على منافسه الكاميرون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.
وسجل لوكمان الثنائية وأزعج دائما دفاعات الكاميرون بسرعته الكبيرة ومهارته.
وأتت أرقامه كالتالي:
أهداف: 2
تسديدات على المرمى: 2
تسديدات خارج المرمى: 1
تمريرات مفتاحية: 2
صناعة فرص محققة للتهديف: 1
فاز مع منتخب إنجلترا تحت 20 سنة بكأس العالم 2017 وهو نفس العام الذي رفض فيه تمثيل منتخب نيجيريا، قبل أن يتراجع عن ذلك ويلعب مع النسور.