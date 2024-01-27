فاروق جعفر لـ في الجول: الزمالك هو الخيار الأفضل لـ سيف.. ويشبه مروان عطية أكثر ولكن

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن عودة نجله سيف إلى الزمالك هو القرار الصحيح.

ويقترب سيف فاروق جعفر من العودة للزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

وقال فاروق جعفر لـ FilGoal.com: "رفضت رحيل سيف جعفر من الزمالك، ونصحته أكثر من مرة بألا يرحل عن صفوف الأبيض لأنه تربى هناك".

وأكمل "سيكون لاعبا جيدا في الزمالك عندما يلعب بشكل أساسي، وهو يشبه مروان عطية أكثر لكن من الناحية الهجومية".

وأردف "سعيد باقترابه من العودة للزمالك، وأتنبأ له بأنه سيكون أحد أعمدة الفريق في الفترة المقبلة".

وأتم "ما قلته سابقا هو ما حدث حاليا بأن الزمالك هو الخيار الأفضل له".

سيف رحل عن صفوف الأبيض بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده وانضم لبيراميدز في صفقة انتقال حر.

وشارك الموسم الجاري في 4 مباريات فقط دون أن يسجل أو يصنع.