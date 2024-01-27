خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم عبد الله السعيد وسيف جعفر.. والتفاصيل المالية

السبت، 27 يناير 2024 - 18:55

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - محمد عبد الشافي

بدأ الزمالك التحرك لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر من بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

وحتى الآن هناك انقسام داخل الزمالك بشأن عودة سيف فاروق جعفر، ويسعى اللاعب للتنازل عن مستحقاته مع بيراميدز من أجل العودة للزمالك.

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وسيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة لإنهاء الصفقة سواء بضم الثنائي أو لاعب واحد منهما.

وعلم FilGoal.com أيضا التفاصيل المالية من أجل إتمام التعاقد.

يتبقى 18 مليون جنيه لم يسددها الزمالك لبيراميدز في صفقتي عمر جابر ونبيل عماد.

بينما ستتكلف صفقتي انتقال عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر 12 مليون جنيه لصفوف الأبيض.

وبذلك سيدفع الزمالك 30 مليون جنيه على أقساط من أجل إنهاء كافة الأمور المالية مع بيراميدز.

سيف رحل عن صفوف الأبيض بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده وانضم لبيراميدز في صفقة انتقال حر.

وشارك الموسم الجاري في 4 مباريات فقط دون أن يسجل أو يصنع.

أما عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.

الزمالك بيراميدز عبد الله السعيد سيف فاروق جعفر
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