كرنفال أمم إفريقيا – ارتبط بالانتقال للأهلي.. للقاء الثاني دالا رجل مباراة ناميبيا
السبت، 27 يناير 2024 - 23:53
كتب : FilGoal
حصل جيلسون دالا على جائزة رجل مباراة أنجولا ضد ناميبيا في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.
جيلسون دالا
النادي : الوكرة
🇦🇴 Gelson Dala 🇦🇴
A brace with an assist makes him the TotalEnergies Man of the Match! ✨#TotalEnergiesAFCON2023 | #ANGNAM | @Football2Gether pic.twitter.com/OeCmftXfog— CAF (@CAF_Online) January 27, 2024
وفاز منتخب أنجولا على منافسه ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد.
وسجل دالا هدفين وصنع هدفا إذ ساهم بشكل مباشر في جميع أهداف المباراة.
ويحتل دالا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، خلف إيميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية بهدف واحد.
وأتت أرقام دالا كالتالي:
أهداف: 2
صناعة أهداف: 1
تمريرات مفتاحية: 5
تسديدات على المرمى: 2
مراوغات ناجحة: 1 من 2
الفوز في الثنائيات الأرضية: 4 من 7
الفوز في الثنائيات الهوائية: 1 من 2
وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بالانتقال إلى فريق الأهلي من قبل.