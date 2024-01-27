والندم في قرطاج

لا شيء مفاجئ حقا، كريستوفاو مابولولو سجل مجددا ومحمد مصيلحي يواصل عد الأموال المحتملة، أنجولا سحقت ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا، وسجلت الهدف الأول وهي تعاني من طرد بسبب خطأ مهزلي اقترفه حارس مرماها.

ولكن جديا لم نتمكن من كتم هذا السؤال.. هل كان الأمر يستحق العناء يا تونس؟ نسور قرطاج ودعوا دور المجموعات بصورة مخيبة وبسبب مباراة واحدة على وجه التحديد هي الأولى أمام ناميبيا في المجموعات، والتي شهدت خسارة صاعقة بهدف دون رد.. هل كانت ناميبيا خصم يصعب هزيمته لتلك الدرجة؟

أنجولا أجابت السؤال على كل حال، بهدفي جيلسون دالا في الدقيقتين 38 و42، ورائعة مابولولو في الدقيقة 66.

البطاقات الحمراء

مباراة افتتحها طرد حارس مرمى أنجولا بعد خطأ كارثي في الدفاع أدى إلى انفراد، أتبعه خطأ أكثر كارثية من الحارس الذي اندفع ولمس الكرة بيده في الدقيقة 17 خارج المنطقة بالضبط.

وبالتالي أتى الحارس البديل سينيوري أنطونيو في صفوف أنجولا بدلا من إشتريلا في الدقيقة 20.

ولعبت ناميبيا الركلة الحرة بتسديدة في الدقيقة 22 من بيثويل موزو ولكن تصدى لها أنطونيو في لعبته الأولى بعد نزوله.

وبدأت الرياح تهب عكس اتجاه ناميبيا حين أصيب رينس تيجويزا ليحل بدلا منه أبسالوم ليمبوندي اضطراريا في الدقيقة 23.

مرة أخرى حاول موزو ولكن تصدى أنطونيو في الدقيقة 37، وعلى الجانب الآخر سريعا أتى الهدف الأول بتسديدة من جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري في الدقيقة 38.

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هدف الغزلان الأول في شباك ناميبيا عن طريق جيلسون دالا 💥#AFCON2023 pic.twitter.com/Ddtl8ftaOR — FilGoal (@FilGoal) January 27, 2024

تقدمت أنجولا رغم النقص العددي، وأتتها الهدية سريعا في الدقيقة 40 بطرد لوبيني هاوكونجو بسبب الإنذار الثاني بعد تدخل متهور ضد مابولولو.

وسريعا أضاف دالا الهدف الثاني في الدقيقة 41 بمجرد تساوي الرؤوس.

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لا تأتي فرادى

ازداد وضع ناميبيا سوءا بإصابة كينيدي أموتينيا ونزول أنانياس جيبهارت بدلا منه، فيما حل بجانبه بيتروس شيتيمبي بدلا من نجيرو كاتوا في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 أهدر مابولولو الثالث بتسديدة جاورت القائم، قبل أن يصحح خطأه بتسديدة رائعة في الدقيقة 66 بعد تمريرة من دالا.

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مابولولو يعزز تقدم أنجولا على ناميبيا بالهدف الثالث 🇦🇴⚽pic.twitter.com/rI53GeR4Jz — FilGoal (@FilGoal) January 27, 2024

وأهدرت ناميبيا هدف الشرف في الدقيقة 68 برأسية من بيتر شالويلي جاورت القائم.

وفي الدقيقة 70 حل زيني ومانويل كيليانو بدلا من فريدي وجيلبرتو في صفوف أنجولا، بينما حل أويتورو كامباتو بدلا من موزو على الجانب الآخر.

وحاول مابولولو مجددا في الدقيقة 72 ولكن ارتطمت تسديدته بالدفاع.

وأخيرا خرج مابولولو ودالا وحل زيتو لوفومبو وجيريمي بيلا بدلا منهما في الدقيقة 84.

بذلك تتأهل أنجولا إلى ربع نهائي كأس الأمم بانتظار الفائز من نيجيريا والكاميرون.