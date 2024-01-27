مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول طرفي مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة

السبت، 27 يناير 2024 - 20:40

كتب : بسام أبو بكر

تتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة طرفا مبارياتي نصف نهائي كأس الرابطة المنتظرة لموسم 2023-24.

ولم يعُلن حين أجريت القرعة المواجهات المتوقعة لنصف النهائي.

وحُسمت أضلاع ربع نهائي البطولة وتحددت المباريات ومواعيدها أيضا حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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وكشف المصدر لـ FilGoal.com مباريات نصف النهائي المنتظرة

- الفائز من الاتحاد × إنبي - الفائز من سيراميكا كليوباترا × سموحة

- الفائز من طلائع الجيش × الجونة - الفائز من المصري × بيراميدز

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير المقبل.

ولم يتحدد بعد موعد المباراة النهائية للبطولة.

وتوج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما حصد سيراميكا كليوباترا لقب الموسم الماضي.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال للموسم المقبل 2024-25.

كأس الرابطة نصف نهائي كأس الرابطة المصرية
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