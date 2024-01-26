الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

الجمعة، 26 يناير 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

واكتمل أضلاع ربع النهائي للبطولة التي تقام للمرة الثالثة.

وإليكم مباريات ربع النهائي

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الاتحاد × إنبي

سيراميكا كليوباترا × سموحة

طلائع الجيش × الجونة

المصري × بيراميدز

وجاءت مواعيد وملاعب المباريات كالتالي:

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وسبق أن كشف عامر حسين عبر FilGoal.com: "ستقام مباريات ربع النهائي يومي 31 يناير و1 فبراير المقبل".

وأضاف "وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير".

وأتم "المباريات ستقام خلال فترات توقف كأس أمم إفريقيا، ولم نحدد موعد النهائي بعد".

وتوج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما حصد سيراميكا كليوباترا لقب الموسم الماضي.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال للموسم المقبل 2024-25.

كأس الرابطة المصرية مواعيد ربع نهائي كأس الرابطة
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