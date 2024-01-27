أوجوجو البرتغالية: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع جوزيه جوميز

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بحسب تقارير برتغالية.

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك في الوقت الحالي خلفا لخوان كارلوس أوسوريو.

وبحسب صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، فإن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع جوزيه جوميز.

وأوضحت التقارير أن تفاصيل صغيرة تفصل المدرب البرتغالي عن تدريب الزمالك.

وخاض جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

المدرب البالغ من العمر 53 عاما سبق له تدريب ماريتيمو وتشافيس بالدوري البرتغالي.

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كما عمل جوميز مع أندية التعاون وأهلي جدة بالدوري السعودي وألميريا وبونفيرادينا الإسباني.

يذكر أن جوزيه جوميز كان قريبا من تدريب الأهلي في عام 2018 قبل أن يتراجع لظروف عائلية.