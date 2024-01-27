حوار في الجول - إميليو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا.. صلاح ورغبة عدم مواجهة مصر

السبت، 27 يناير 2024 - 11:44

كتب : حامد وجدي

إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو

دخل إميليو نسوي هداف غينيا الاستوائية التاريخ بكونه أول لاعب يسجل هاتريك في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2008.

وسجل نسوي هاتريك قاد به غينيا الاستوائية للفوز على غينيا بيساو في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتصدر نسوي ترتيب هدافي البطولة بخمسة أهداف وقاد بلاده لتصدر المجموعة الأولى على حساب كوت ديفوار ونيجيريا.

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وأجرى FilGoal.com حوارا مع نسوي المتواجد حاليا في كوت ديفوار ويستعد لملاقاة منتخب غينيا في دور الـ16.

وعن الثأر من ديديه دروجبا ورأيه في محمد صلاح ورغبة عدم مواجهة منتخب مصر كان هذا الحوار.

يمكنك أيضا التعرف أكثر عن نسوي ومسيرته ومعرفة الكثير عن كل لاعبي أمم إفريقيا 2023 من هنا.

مصر صلاح دروجبا كأس أمم إفريقيا غينيا الاستوائية إميليو نسوي
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