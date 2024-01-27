حوار في الجول - إميليو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا.. صلاح ورغبة عدم مواجهة مصر
السبت، 27 يناير 2024 - 11:44
كتب : حامد وجدي
دخل إميليو نسوي هداف غينيا الاستوائية التاريخ بكونه أول لاعب يسجل هاتريك في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2008.
إميليو نسوي
النادي : غينيا الاستوائية
وسجل نسوي هاتريك قاد به غينيا الاستوائية للفوز على غينيا بيساو في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023.
ويتصدر نسوي ترتيب هدافي البطولة بخمسة أهداف وقاد بلاده لتصدر المجموعة الأولى على حساب كوت ديفوار ونيجيريا.
وأجرى FilGoal.com حوارا مع نسوي المتواجد حاليا في كوت ديفوار ويستعد لملاقاة منتخب غينيا في دور الـ16.
وعن الثأر من ديديه دروجبا ورأيه في محمد صلاح ورغبة عدم مواجهة منتخب مصر كان هذا الحوار.
يمكنك أيضا التعرف أكثر عن نسوي ومسيرته ومعرفة الكثير عن كل لاعبي أمم إفريقيا 2023 من هنا.
video:1
نرشح لكم
تعليق من حسن شحاتة وحسام حسن على أزمة صلاح مواعيد مباريات السبت 27 يناير - أمم إفريقيا وريال مدريد وبرشلونة.. ومصر في نهائي اليد أمم إفريقيا - بعد الإخفاق.. تونس تعلن إقالة الجهاز الفني بقيادة جلال القادري مؤتمر سونج - عن الحل لمواجهة التسريب الدفاعي بعد تلقي 6 أهداف في المجموعات مؤتمر مدرب نيجيريا - بيسيرو يرد على اتهامات إساءة استغلال أوسيمين مران منتخب مصر - تدريبات تأهيلية لـ إمام عاشور خبر في الجول - حكم جنوب إفريقي يدير مواجهة مصر ضد الكونغو الديموقراطية مصيلحي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لضم مابولولو