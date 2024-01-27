مواعيد مباريات السبت 27 يناير - أمم إفريقيا وريال مدريد وبرشلونة.. ومصر في نهائي اليد

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويبدأ اليوم منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخبي الكاميرون أمام نيجيريا ونامبييا أمام انجولا.

فيما يلعب برشلونة ضد فياريال، وريال مدريد أمام لاس بالماس ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مرتقبة أمام الجزائر ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

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كأس أمم إفريقيا

ناميبيا × أنجولا.. في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة "bein sports afcon 1".

نيجيريا × الكاميرون في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة "bein sports afcon 1".

الدوري الإسباني

لاس بالماس × ريال مدريد.. في تمام الساعة الخامسة والربع مساء وتذاع على "بي إن سبورتس 1".

برشلونة × فياريال.. في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على "بي إن سبورتس 1".

أمم إفريقيا لليد

مصر × الجزائر.. في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع على أن تايم سبورتس. (المباراة النهائية)

توتس × كاب فيردي.. في تمام الساعة الرابعة عصرا وتذاع على قناة أون تايم سبورتس. (تحديد المركز الثالث).