أمم إفريقيا - بعد الإخفاق.. تونس تعلن إقالة الجهاز الفني بقيادة جلال القادري

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل عقب الإخفاق في كأس أمم إفريقيا 2023 والخروج من دور المجموعات.

وجاء البيان معلنا عن القرارات التالية:

- إنهاء مهام المدرب الوطني و المدربين المساعدين و المعدين البدنيين للمنتخب الوطني للأكابر نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الاول من كاس افريقيا للأمم ولعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها.

ـ تكليف كلا المدربين أنيس البوسعايدي و منتصر الوحيشي، بقيادة المنتخب الوطني إلى حين تعيين مدرب وطني جديد.

ـ تكوين لجنة سيتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الآجال تضم ممثلا عن ودادية المدربين التونسيين، ومن الفنيين و اللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة، لاقتراح المدرب الوطني الجديد.

وكان جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس قد أعلن رحيله عن منصبه عقب الفشل في التأهل من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخب تونس البطولة باحتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة بعدما حصد نقطتين فقط.

وتحدث القادري عقب التعادل سلبيا بدون أهداف مع جنوب إفريقيا الأربعاء في الجولة الثالثة قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، كان لدينا إيمان بالمجموعة وسعينا لتحقيق نتائج إيجابية وكنا نريد الوصول لنصف النهائي على الأقل".

وأكمل "أتحمل المسؤولية كاملة عما حدث".

وعن التعادل مع جنوب إفريقيا قال: "كنا نستطيع صناعة الفارق خاصة في الشوط الأول وحاولنا الهجوم بأكبر عدد وخلقنا تفوق عددي ولكن لم نكن موفقين، والاستحواذ بالضرورة لا يعني تسجيل الأهداف".

وأردف "كان لدينا ثلاث فرص في الشوط الأول منهم كرة عرضية لكن كان يجب أن نتحلى بالسرعة وأن نكون أكثر فاعلية".

وأكمل القادري حديثه "الهزيمة ضد ناميبيا في المباراة الأولى أثرت علينا نفسيا ومعنويا ولم يكن يجب أن نخسر، وتحسنا ضد مالي واليوم ضد جنوب إفريقيا كنا أفضل هجوميا ولكن لم نتحل بالنجاعة الهجومية".

وعن عقده قال: "عقدي ينص على الرحيل لو لم نتأهل لنصف النهائي، هذه كانت آخر مباراة لي مع تونس، هذا عقدي وهذا قراري، وأتحمل المسؤولية كاملة".

وأصبحت هذه هي المرة السابعة التي يودع فيها منتخب تونس البطولة من دور المجموعات من أصل 21 مشاركة في البطولة، والأولى التي يفشل في عبور تلك المرحلة منذ نسخة 2013.