مؤتمر سونج - عن الحل لمواجهة التسريب الدفاعي بعد تلقي 6 أهداف في المجموعات

أبدى ريجوبير سونج مدرب الكاميرون اعتقاده بضرورة تصحيح الأخطاء قبل مواجهة نيجيريا في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي: "نيجيريا فريق قوي وصلب وجاد".

وأضاف "سنعمل على تصحيح أخطائنا التي ارتكبناها في دور المجموعات، وسنستغل كل المتاح للحصول على النتيجة".

وأكمل "إنه جيل جديد في الكاميرون وهي مرحلة بناء، ومن الصحيح أنهم يجب أن يحاكوا تاريخ القدامى".

وتابع "إنها فرصة جيدة للعب على ملعب يملك جزء كبير من تاريخ أمتنا".

وتقام المباراة على ملعب فيليكس هوفوات بواني، الرئيس الأول لكوت ديفوار، والذي فازت عليه الكاميرون بأول لقب لكأس الأمم في تاريخها عام 1984.

وأخيرا عن العمل الدفاعي قال: "سنجد التركيبة لتفادي تلقي الأهداف ولنسجل أكثر من الخصم".

وتلقت الكاميرون 6 أهداف في كأس الأمم حتى الآن، 3 منهم في الخسارة أمام السنغال 3-1، وهدف أمام غينيا في التعادل 1-1، وهدفين في فوز صعب للغاية على جامبيا 3-2.

وتأهل منتخب الكاميرون بوصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

والفائز من هذه المباراة أمام نيجيريا سيلتقي بالفائز من أنجولا وناميبيا.