جوارديولا عن رحيل كلوب: مندهش وسأنام بشكل أفضل قليلا في ليلة مباراة ليفربول

السبت، 27 يناير 2024 - 01:07

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي اندهاشه من قرار يورجن كلوب بالرحيل بنهاية الموسم عن ليفربول.

وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد قيادة الفريق طيلة 9 سنوات.

وقال بيب عبر "بي بي سي": "أنا مندهش قليلا، إنه مدرب رائع وأعلم أنني لا أعرفه عن قرب لكنه شخص رائع أيضا".

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وأضاف بعد الفوز على توتنام في كأس الاتحاد "لدي شعور بأنه سيترك جزءا منا في مانشستر سيتي لأن ليفربول كان أكبر منافس لنا خلال فترة تواجده".

وأكمل "سوف نفتقده، شخصيا سأفتقده. أنا سعيد لأنني بدونه سأنام بشكل أفضل قليلا في الليلة التي تسبق مباراة ليفربول، وأتمنى له كل التوفيق".

وأتم "يشعر جميع المدربين بالتعب عندما تخوض تجربة لسنوات عديدة، أشعر بذلك تماما. لقد شعرت به في برشلونة لذا أفهمه جيدا".

وتنافس يورجن كلوب مع جوارديولا سواء في الدوري الألماني من قبل أو الإنجليزي حتى الآن، وكتبا سنوات من الصراع الشرس بين الريدز والسيتيزينز.

وخلال 29 مباراة بينهما حقق الألماني الفوز في 11 وخسر 12 لصالح الإسباني وتعادل في 6.

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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