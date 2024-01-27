مؤتمر مدرب نيجيريا - بيسيرو يرد على اتهامات إساءة استغلال أوسيمين

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الانتقادات الموجهة لأسلوبه الهجومي قبل مواجهة الكاميرون في دور الـ16.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "نحن فريق كبير ونلعب ضد فريق كبير".

وأضاف "نعرف ما نحتاج لفعله أمام هذه الفرق. يجب أن نلعب بنفس الحماس والتطلب والالتزام والتركيز والتضحية القصوى".

وواجه بيسيرو انتقادات بسبب عدم الاستفادة من فيكتور أوسيمين هداف نابولي، وهو ما رد عليه قائلا: "فريقنا خلق فرص أكثر من الخصوم".

وتابع "فريقنا في مسار جيد ولا حاجة للتغيير. نحن لا نتلقى الأهداف ونخلق الفرص".

واختتم "لقد سجلنا هدفا في كل مباراة من الثلاثة ولكننا لم نتلقَ سوى هدف وحيد في كل هذه المباريات".

وتأهل منتخب نيجيريا بوصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من انتصارين على كوت ديفوار وغينيا بيساو، وتعادل مع غينيا الاستوائية متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

والفائز من هذه المباراة أمام الكاميرون سيلتقي بالفائز من أنجولا وناميبيا.