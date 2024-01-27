كأس الاتحاد - مانشستر سيتي يفك العقدة بعد 102 تسديدة ويتأهل من ملعب توتنام

السبت، 27 يناير 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

فك ناثان أكي لعنة مانشستر سيتي على ملعب توتنام الجديد وقاد فريقه للفوز على الديوك بهدف قاتل والتأهل لدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد 5 مباريات دون فوز أو تسجيل أهدافا استطاع سيتي فك العقدة وهز الشباك أخيرا بهدف في الدقيقة 89.

سيتي خاض على ملعب توتنام 5 مباريات سابقة، خسر جميعها بنتائج 1-0 3 مرات و2-0 مرتين.

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وأنهي المدافع الهولندي صيام سيتي التهديفي على ملعب توتنام بعد 102 تسديدة.

وصف المباراة

سجل ألكسندر بوب هدفا مبكرا لسيتي في الدقيقة الرابعة لكن ألغي بعد العودة لتقنية بسبب التسلل.

وتصدى فيكاريو حارس توتنام لتسديدة ألفاريز بثبات في الدقيقة 14.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأهدر خوليان ألفاريز فرصة تسجيل هدف سيتي الأول بعد عرضية استلمها وسددها أعلى العارضة في الدقيقة 49.

شارك كيفين دي بروين وجيريمي دوكو لتنشيط هجوم سيتي بحثا عن الفوز.

في المقابل عاد جيمس ماديسون عقب تعافيه من الإصابة وشارك في الدقيقة 73.

ومرت تصويبة دي بروين بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 88 سجل ناثان أكي هدف الفوز القاتل مستغلا خطأ الحارس ومسددا في الشباك واحتسب الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو وتأكد من صحته.

هدف يعني أن المباراة لن تعاد مجددا، وأن سيتي في دور الـ 16 بعد فك العقدة.

3 مباريات معادة

وفي نفس المرحلة انتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل ما يعني إعادتها مجددا.

وفرض التعادل السلبي نتيجة مباراتي بريستول سيتي ضد نوتنجهام فورست، وتشيلسي ضد أستون فيلا.

وتعادل شيفيلد وينزداي مع كوفنتري سيتي بنتيجة 1-1.

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