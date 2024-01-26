انتهت كأس الاتحاد - توتنام (0) (1) مانشستر سيتي.. بيب فك العقدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، يتم إعادتها مجددا لكن على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: جووول أكي يسجل هدف قاتل لسيتي

ق 49: ألفاريز يهدر الأول بغرابة أمام المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 6: هدف غير محتسب بسبب التسلل لمانشستر سيتي

بداية اللقاء