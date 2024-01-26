تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع توتنام وألفاريز يقود سيتي.. وعودة ماديسون على الدكة

يبدأ ريتشارلسون في هجوم توتنام وخوليان ألفاريز في هجوم مانشستر سيتي في مواجهة دور الـ 32 بين الفريقين من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً على ملعب توتنام.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، يتم إعادتها مجددا لكن على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

ويجلس كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء سيتي، فيما عاد جيمس ماديسون لدكة بدلاء توتنام.

وجاء تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: جيليميلو فيكاريو

الدفاع: ديستني أودوجي – ميكي فان دي فين – كريستيان روميرو – بيدرو بورو

الوسط: رودريجو بنتانكور – بيير هويبرج

أمامهما: تيمو فيرنر – بيرنان جونسون – ديان كولوسفسكي

الهجوم: ريتشارلسون

وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – ناثان أكي – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – ألكسندر بوب

الهجوم: بيرناردو سيلفا – خوليان ألفاريز – فيل فودين