مؤتمر أنشيلوتي: هذه حقيقة عودة بنزيمة.. والجميع يعلم ما يحدث في ليجا أخر 20 عاما

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد حقيقة عودة كريم بنزيمة إلى الفريق بعد أشهر من لعبه في اتحاد جدة السعودي.

وحسب التقارير الإخبارية فالمهاجم الفرنسي يريد الرحيل من اتحاد جدة والعودة إلى أوروبا مرة أخرى كما غاب عن 4 حصص تدريبية للفريق منذ وصوله الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

ويستعد الملكي لمواجهة منافسه لاس بالماس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ22 السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "غير حقيقي عودة بنزيمة، لم أتناقش مع النادي مطلقا حول الأمر".

وعن سؤال إن كانت بطولة الدوري الإسباني يحدث بها تلاعب قال: "لا أحب الدخول في مناقشات من هذه النوعية، الجميع يعلم ما يحدث في الكرة الإسبانية أخر 20 عاما، يجب أن ننتظر قرار الحرس المدني ومكتب المدعي العام لمكافحة الفساد".

وعن رحيل يورجن كلوب من ليفربول علق "أمر مفاجئ بالنسبة لي، لكن أتفهم الأمر، في بعض الأوقات لا يكون لديك الحافز الكافي، وهذا ما تعرض له كلوب كلوب حاليا، لكنه عمل بطريقة عظيمة".

واختتم "حضرنا بطريقة جيدة لمباراة لاس بالماس ونريد أن نلعب مباراة بأفضل طريقة ممكنة، لقاء صعب ومعقد إذ يلعبون كرة قدم جيدة ولديهم القدرة في الدفاع والهجوم بطريقة رائعة، نريد أن نعود بأفضل أداء بعد مباراتين سيئتين".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة بشكل مؤقت، ويبتعد عن جيرونا المتصدر بفارق نقطة لكن من 21 مباراة.

ويأتي لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.