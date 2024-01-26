كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره

الجمعة، 26 يناير 2024 - 15:50

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب مدرب ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب قراره بالرحيل عن تدريب فريقه بنهاية الموسم الجاري على الرغم من استمرار تعاقده معه حتى عام 2026.

وتحدث كلوب عبر موقع ليفربول الرسمي قائلا: "إن سألتموني هل ستعمل كمدرب مجددا؟ سأقول حاليا لا، لكن بوضوح لا أعرف ما سأشعر به لأنني لم أمر بذلك الموقف من قبل".

واستدرك "لكن ما أعرفه بالتأكيد أنني لن أي ناد في إنجلترا غير ليفربول هذا مؤكد بنسبة 100%، حبي واحترامي لهذا النادي وجماهيره كبير جدا، لن أستطيع ولن أفكر حتى في الأمر".

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وشدد "هذا النادي جزء من حياتي ونحن جزء من العائلة ونشعر أننا في منزلنا ليس هناك فرصة لحدوث ذلك".

وتابع متسائلا "هل سأعمل مجددا؟ بالطبع فأنا لن أجلس هكذا بل سأجد شيء آخر أفعله لكنني أن أدرب أي ناد أو منتخب لعام على الأقل لا أستطيع القيام بذلك لأنني لم أعد أملك الطاقة".

وأكمل كلوب " لكنني حاليا أمتلك الطاقة لبقية الموسم بسبب العلاقة بيني وبين الجمهور ولأنه لن يقيلني أي شخص فكان يجب أن أتخذ القرار، المسؤولية التي تقع علي تجاه ذلك النادي تخبرني أنني لست الشخص المناسب للمستقبل، بقدر ما أتمنى استمراري هنا لكنني الآن أتطلع لمباراة نورويتش سيتي ثم تشيلسي".

وعن هل هناك مشكلة بينه وبين ملاك ليفربول رد كلوب بشكل حاسم "لا توجد مشكلة مع أي شخص وقراري ليس له أي علاقة بالملاك لقد حدثت الكثير من الأشياء الرائعة في ذلك الوقت منذ أن جئت إلى هنا وسأكون جزءا من ذلك مستقبلا وسأدعمه ولكن ليس من المقعد الرئيسي بل من جهة أخرى".

وأضاف المدرب الألماني "ربما يقول بعض الأشخاص إنني لم أحصل على دعم من الملاك ولكننا بنينا مدرجين جديدين ومركزا جديدا للتدريبات، هل سارت كل الأمور بشكل صحيح؟ لست واثقا ولا أتذكر كل شيء لأن الأمر يتعلق بالنقاشات المستمرة، لنتحدث حول ما هو ممكن وما هو غير ممكن وحينما نتحدث عن القرارات فلقد حظينا بأفضل فريق ممكن".

وأكمل "ربما يقول الناس إنني لو حصلت على دعم أكبر من الملاك لكان حدثت أمور أخرى ولكن هل تعتقد أن لاعب واحد أو لاعب مختلف كان يمكن أن يعطينا نقطة إضافية في الموسم الذي حصدنا فيه 97 نقطة؟ لا أعرف كيف تسير الأمور لكن كل اللاعبين ليسوا مؤثرين لهذا الحدث حيث يسجلون في اللحظة المناسبة".

وأتم "لقد تعلق الأمر بـ11 ملم هنا أو 15 ملم هناك وهكذا هي الحياة، مررنا بالكثير من الأشياء الجيدة وإن أردت تذكرها فيجب عليك ذلك".

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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