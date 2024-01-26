كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

الجمعة، 26 يناير 2024 - 13:15

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن تدريب الفريق رسميا بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث كلوب في فيديو نشره الحساب الرسمي لموقع ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سأغادر الموسم في نهاية الموسم الجاري".

وأكمل "أستطيع تفهم الصدمة العديد من الناس حينما يسمعون ذلك الخبر لأول مرة، لكنني أستطيع بوضح شرح الأسباب أو سأحاول شرحها".

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وواصل المدرب الألماني حديثه "أحب كل شيء يتعلق بذلك النادي والمدينة والجمهور والفريق والجهاز الفني".

واستدرك "لكنني اتخذت ذلك القرار لأنني مقتنع أنه كان ينبغي علي اتخاذه لأنني كيف أقول ذلك؟ لقد استنفدت طاقتي".

وأردف "ليس لدي أي مشكلة حاليا ولكنني كنت أعرف أنه في وقت ما سأتخذ ذلك القرار، أنا بخير حاليا ولكنني أعرف أنني لا أستطيع القيام بالوظيفة مجددا ومجددا".

وأكمل كلوب "بعد كل تلك السنوات سويا وكل ما مررنا به معا، الاحترام والحب كان يكبر لكم جميعا".

وأردف "وأقل شيء أكنه لكم هو الحقيقة، وهذه هي الحقيقة".

وعبر موقع ليفربول الرسمي نشر النادي الإنجليزي تفاصيل أكثر من حديث كلوب وقال: "لقد أبلغت النادي بالفعل في شهر نوفمبر الماضي، يجب أن أشرح قليلا أن الوظيفة التي أقوم بها ربما يراها الناس من الخارج إنني أشرف المباريات والتدريبات ولكن غالبية الأمور تحدث حول تلك الأشياء".

وأكمل "عندما اجتمعت مع النادي لمناقشة صفقات الموسم المقبل المحتملة بدأت أفكر أنني لن أكون هنا مجددا وكنت متفاجئا بنفسي وبوضوح بدأت أفكر في الأمر".

وأردف "هذا يعني أن الموسم يبدأ وأنت تخطط للموسم التالي تقريبا بالفعل".

وواصل المدرب الألماني حديثه "لم يبدأ الأمر في ذلك الوقت، ولكن بالطبع الموسم الماضي كان صعبا نوعما للغاية وكان هناك لحظات في أندية أخرى كان سيتم توجيه الشكر لي ولكن هذا لم يحدث هنا في ليفربول".

وشدد "في ذلك الوقت كان مهما جدا جدا لي أن أعيد ذلك الفريق مجددا إلى الطريق الصحيح هذا كل ما كنت أفكر فيه، فهذا فريق جيد يتمتع بإمكانيات هائلة بمجموعة عمرية فائقة وشخصيات خارقة، وبعدها بدأت التفكير في نفسي وكانت هذه هي النتيجة، ليس هذا ما أريد فعله لكنني فقط أعتقد أنه صحيح بنسبة 100%".

وقال: "سنحظى بلحظة معا ربما في الجولة الأخيرة هنا أو في مكان آخر، لكن هناك ما يكفي من الوقت للقيام بمثل تلك الأشياء لكن دعونا الآن نقاتل على كل شيء لأن العالم الخارجي يريد استغلال هذا القرار ويضحك عليه ويريد إزعاجنا".

وأتم كلوب حديثه "نحن ليفربول، لقد مررنا بأشياء صعبة معا والنادي مر بأشياء أصعب قبل قدومي، دعونا نجعل ما حدث نقطة قوة وسيكون رائعا حقا، علينا استخراج كل شيء من الموسم الجاري ونحصل على شيء آخر نبتسم بسببه عندما ننظر للخلف في المستقبل".

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كلوب ليفربول الدوري الإنجليزي
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