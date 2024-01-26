من أجل تجربة مثيرة جديدة.. جاريكا مديرا فنيا لـ منتخب تشيلي

أصبح الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مديرا فنيا جديدا لـ منتخب تشيلي.

وستكون تلك التجربة الثانية للمدرب المُلقب بـ "النمر" حيث درب بيرو من قبل وقادها للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وباتت تلك المرة الثانية التي يدرب فيها جاريكا منتخبا بعد بيرو.

وسبق أن قاد بيرو في 2015 وقادهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب دام 32 عاما.

وخسر بطاقة التأهل في الملحق العالمي بالخسارة من أستراليا بركلات الترجيح في كأس العالم 2022.

وفي كوبا أمريكا أنهى في المركز الثالث بنسخة 2015 والوصافة في 2019 والرابع في 2021.

وارتبط اسم جاريكا بتولي تدريب منتخب مصر من قبل عقب إقالة إيهاب جلال قبل أن يتولى البرتغالي روي فيتوريا المهمة. (طالع التفاصيل)

وخاض جاريكا تجربة مع نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني استمرت 3 أشهر فقط قبل العودة لعالم المنتخبات من جديد.

وسيخلف جاريكا كل من مواطنه إدواردو بيرتزو الذي قاد تشيلي في 2022 وحتى العام الماضي.

وسيقود جاريكا منتخب اللاروخا في كوبا أمريكا 2024 في الصيف المقبل حيث يتواجد المنتخب مع بيرو الذي قاد من قبل والأرجنتين بلده الأم، بالإضافة لمنتخب يتحدد من الملحق.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 يحتل المنتخب التشيلي المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد مرور 6 جولات.