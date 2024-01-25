"سيثري لعبتنا الهجومية".. فرانكفورت يضم موهبة فرنسية

الخميس، 25 يناير 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

جيان ماتيو باهويا

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ضم جيان ماتيو باهويا قادما من أنجيه الفرنسي.

وسيمتد تعاقد الفريق الشاب حتى 30 يونيو 2029، وسيرتدي القميص رقم 19.

وتكلف الصفقة فرانكفورت نحو 8 ملايين يورو، حسب التقرير.

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وصرّح ماركوس كروشي المدير الرياضي: "يعد جان ماتيو باهويا واحدا من أكثر المواهب الواعدة في فرنسا ويتناسب مع متطلباتنا بشكل مثالي. بسرعته وقدرته على الوصول إلى المرمى سيثري لعبتنا الهجومية”.

جان ماتيو باهويا شارك هذا الموسم في 21 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 2.

يتصدر أنجيه حاليا دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وظهر باهويا في 19 من أصل 21 مباراة في الدوري حتى الآن.

يذكر أن فرانكفورت يلعب حاليا بدون مهاجمه المصري عمر مرموش الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

لكن النادي أعلن قبل أسابيع ضم النمساوي ساشا كالادزيتش مهاجم ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم.

وأفاد نادي فرانكفورت أن اللاعب انضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان على فرانكفورت أن يبحث عن بدائل لشغل مركز المهاجم خاصة مع سفر عمر مرموش للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

وسيرتدي البالغ من العمر 26 عامًا القميص رقم 9 مع فرانكفورت.

ساشا لعب في الدوري الألماني بين عامي 2019 و2022 مع نادي شتوتجارت، وزامل مرموش من قبل، حين لعب المصري موسم 2021-2022 مع الفريق.

وسجل كالادزيتش 24 هدفا وصنع 12 في 60 مباراة مع شتوتجارت.

ثم انتقل النمساوي الذي يبلغ طوله مترين إلى ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لإصابة خطيرة في أول ظهور له وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.

احتفل كالايدزيتش بعودته في أغسطس 2023 وظل بلا إصابات منذ ذلك الحين.

وخاض في الموسم الحالي 13 مباراة ساهم فيها بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

على المستوى الدولي، لعب ساشا 19 مباراة دولية مع منتخب النمسا وسجل أربعة أهداف.

يحتل فرانكفورت حاليا المركز السادس في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 11 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

فرانكفورت الدوري الألماني أنجيه
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