خبر محير للاعبي الفانتازي.. جوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند

الخميس، 25 يناير 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

أثار بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المزيد من الغموض حول موقف إرلينج هالاند من العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي: "لن يكون هالاند جاهزا غدا الجمعة، لكنه يقترب".

وأوضح "تدرب خلال اليومين الماضيين. الأمر ليس مثاليا لذا ننتظر أكثر قليلا".

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أما عن بقية الإصابات قال: "مانويل أكانجي خارج اللقاء، وجون ستونز عاد، وإيدرسون بحالة جيدة الان".

وغاب هالاند قبل سفر الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي توج بها في المملكة العربية السعودية.

ويعود سيتي حامل اللقب إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بيرنلي يوم 31 يناير.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا إرلينج هالاند هالاند
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