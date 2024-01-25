رامي عباس عن أزمة صلاح: من يتوسل إليه من أجل صورة حاول إسقاطه.. أخذت أسماء الجميع

شن رامي عباس وكيل محمد صلاح نقدا لاذعا على من هاجم قائد منتخب مصر عقب إعلان رحيله عن معسكر الفراعنة المقام في كأس أمم إفريقيا 2023.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف ويسقطون على الركبتين عندما يصادفون صلاح شخصيا ويتوسلون إليه من أجل متابعتهم أو التقاط صور شخصية حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزامه تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة والإعجاب".

وواصل "أود شكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف والذين أشاروا لمدى رخص وسخافة ذلك الهجوم، لقد أخذت أسماء الجميع في كلتا الحالتين".

وأتم رامي عباس حديثه "والأهم من ذلك إلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون صلاح، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية التي ساعدتم في إنشائها أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي، لن يغير أي من المؤثرين أي من ذلك".

The same individuals and ‘influencers’ who get weak in the knees when they happen to bump into Mohamed in person and beg for ‘follows’ or selfies, tried to capitalise on an unfortunate injury and questioned Mohamed’s commitment to his country. They did this looking for fame,… — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 25, 2024

جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة أخرى نشرها صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر" وقال: "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب كما كان متفقا عليه من البداية، أحب مصر وناسها، حاولوا أكثر".

صلاح تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول لمنتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخرج صلاح قبل نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

اتحاد الكرة أعلن في اليوم التالي إصابة صلاح بشد في الخلفية وغيابه عن مباراتي كاب فيردي ودور الـ 16 حال التأهل.

لكن ليلة مواجهة كاب فيردي خرج يورجن كلوب مدربه في ليفربول وصرّح قائلا: "أنا لست طبيبا، ولكني أود أن أقول إذا تأهلت مصر للنهائي وفي الوقت ذاته أصبح صلاح جاهزا للعب فربما نسمح له بالعودة للمنتخب".

تصريح كلوب أثار الجدل وخرج بعده منتخب مصر ببيان أعلن فيه سفر صلاح لإنجلترا من أجل استكمال علاجه وعودته حال وصول مصر لنصف النهائي لأمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

كشف مصدر من منتخب مصر كواليس اتخاذ قرار مغادرة محمد صلاح لمعسكر الفراعنة في كوت ديفوار لـ FilGoal.com: "المنتخب اتفق مع ليفربول على علاج صلاح هناك لأن التجهيزات الطبية في كوت ديفوار ضعيفة للغاية والمنتخب سيسافر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 وهي مدينة صغيرة ذو إمكانيات ضعيفة".

وأتم تصريحاته "صلاح لم يتحدث في المؤتمر الصحفي عن موعد سفره لأن الاتفاق مع ليفربول كان رحيله بعد مباراة كاب فيردي وكلوب هو الذي خالف الاتفاق".

بعد ذلك خرج كلوب ودافع عن صلاح قائلا: "ما سأقوله واضح، إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100%، صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق".

وتابع "وإن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".

ثم اعتذر المدرب الألماني: "علينا جميعا أن نكون عقلانيين عند التحدث عن أزمة إصابة صلاح. لقد أعلنت خبر عودته لنا قبل الجميع، أنا آسف بسبب ذلك".

وأتم "إذا أصيب لاعب فإننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدته".

video:1