اتحاد الكرة يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك منتخب مصر لتلقي العلاج.. وموقفه من العودة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويسافر محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي غدا الإثنين في كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.