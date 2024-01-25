أمم إفريقيا - "سأفعل كل شيء ممكن للعودة".. صلاح يعلن بدء مرحلة التأهيل

أعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر بدء برنامجه التأهيلي بعد العودة لإنجلترا عقب إصابته خلال أمم إفريقيا 2023.

ويغيب صلاح عن المشاركة مع منتخب مصر بعد الإصابة بشد في الخلفية ما استوجب عودته إلى إنجلترا لمواصلة برنامجه التأهيلي.

وقال صلاح عبر حسابه على "تويتر": "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب كما كان متفقا عليه من البداية، أحب مصر وناسها، حاولوا أكثر".

بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها🇪🇬… حاولو اكتر 😛 pic.twitter.com/FsNsBfY99M — Mohamed Salah (@MoSalah) January 25, 2024

صلاح تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول لمنتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخرج صلاح قبل نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

اتحاد الكرة أعلن في اليوم التالي إصابة صلاح بشد في الخلفية وغيابه عن مباراتي كاب فيردي ودور الـ 16 حال التأهل.

لكن ليلة مواجهة كاب فيردي خرج يورجن كلوب مدربه في ليفربول وصرّح قائلا: "أنا لست طبيبا، ولكني أود أن أقول إذا تأهلت مصر للنهائي وفي الوقت ذاته أصبح صلاح جاهزا للعب فربما نسمح له بالعودة للمنتخب".

تصريح كلوب أثار الجدل وخرج بعده منتخب مصر ببيان أعلن فيه سفر صلاح لإنجلترا من أجل استكمال علاجه وعودته حال وصول مصر لنصف النهائي لأمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

كشف مصدر من منتخب مصر كواليس اتخاذ قرار مغادرة محمد صلاح لمعسكر الفراعنة في كوت ديفوار لـ FilGoal.com: "المنتخب اتفق مع ليفربول على علاج صلاح هناك لأن التجهيزات الطبية في كوت ديفوار ضعيفة للغاية والمنتخب سيسافر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 وهي مدينة صغيرة ذو إمكانيات ضعيفة".

وأتم تصريحاته "صلاح لم يتحدث في المؤتمر الصحفي عن موعد سفره لأن الاتفاق مع ليفربول كان رحيله بعد مباراة كاب فيردي وكلوب هو الذي خالف الاتفاق".

بعد ذلك خرج كلوب ودافع عن صلاح قائلا: "ما سأقوله واضح، إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100%، صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق".

وتابع "وإن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".

ثم اعتذر المدرب الألماني: "علينا جميعا أن نكون عقلانيين عند التحدث عن أزمة إصابة صلاح. لقد أعلنت خبر عودته لنا قبل الجميع، أنا آسف بسبب ذلك".

وأتم "إذا أصيب لاعب فإننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدته".