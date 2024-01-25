أمم إفريقيا - كلوب يعتذر عما فعله في أزمة إصابة صلاح "أنا آسف"

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول أسفه بسبب إعلان خبر عودة نجمه محمد صلاح إلى ميرسيسايد للعلاج قبل أن يتم إعلانه من قبل منتخب مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن كلوب عودة صلاح لتلقي العلاج من إصابته العضلية في ليفربول وترك منتخب مصر في كوت ديفوار قبل أن يعلن الفراعنة ذلك، مما أثار الكثير من الجدل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "علينا جميعا أن نكون عقلانيين عند التحدث عن أزمة إصابة صلاح. لقد أعلنت خبر عودته لنا قبل الجميع، أنا آسف بسبب ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لم يكن الخطأ عن عمد. لم أكن أعرف الوضع في تلك اللحظة".

وأكمل "معظم الناس في مصر يفهمون. لدينا نفس الهدف، وهو تجهيز صلاح في أسرع وقت ممكن".

وتابع "إذا أصيب لاعب فإننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدته".

وكرر تصريحاته بأن صلاح سينضم لمنتخب مصر من جديد في حالة الشفاء ووصول منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا.

قبل ساعات دافع يورجن عن قائد منتخب مصر محمد صلاح إزاء الاتهامات الموجهة إليه عقب قرار تركه لمعسكر الفراعنة في كوت ديفوار والعودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج من إصابته.

وحول اتهامه بالتسبب في الأزمة قال كلوب لشبكة "بي إن سبورتس" عقب لقاء فولام: "منتخب مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعب مجددا في أسرع وقت ممكن، إن بقى هناك (يقصد كوت ديفوار) ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته".

وكشف "قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "ما سأقوله واضح، إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100%، صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق".

وتابع "وحين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة (سمعت بأن هناك اتفاق بين النادي ومنتخب مصر ولم أكن أعلن الأمر), أنا لدي الكثير من الأشياء لأفعلها والكثير من الأمور تدور في ذهني وفي بعض الأحيان أقول إنها ربما خطة أو هذا ما سمعته".

وأتم كلوب حديثه مشددا "وإن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".

وتعرض صلاح للإصابة خلال لقاء مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وحضر صلاح مباراة مصر وكاب فيردي في الجولة الثالثة من الملعب وسافر يوم الأربعاء إلى ليفربول للعلاج من إصابته العضلية.

ويستعد الفراعنة لملاقاة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا يوم الأحد.

في حالة عبور عقبة الكونغو الديمقراطية سيلتقي البطل التاريخي للمسابقة مع الفائز من مواجهة غينيا ضد غينيا الاستوائية، في ربع النهائي.

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