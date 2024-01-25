دوري المحترفين - الـ24.. محمد صلاح يرحل عن تدريب مكادي

قرر مجلس إدارة نادي مكادي احد أندية دوري المحترفين، إنهاء التعاقد مع محمد صلاح مدرب الفريق.

وجاء قرار مكادي بعد تأكد تواجد الفريق في مرحلة الهبوط وهزيمة الفريق من بروكسي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مكادي المركز16 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 15 نقطة.

وقاد محمد صلاح الفريق في 8 مباريات بداية من الجولة 11 حقق 3 نقاط من ثلاث تعادلات و5 هزائم.

وكان محمد صلاح قد تولى مهمة المدير الفني لنادي مكادي خلفا لعثمان أحمد عثمان.

التغييرات الفنية في أندية دوري المحترفين خلال الموسم الحالي:

1- محمد حليم بدلا من حسام عبدالعال في نادي راية

2- نادر السيد بدلا من سعيد عبدالعزيز في نادي النجوم

3- محمد شرف بدلا من حسن عبدالمنعم في النصر للتعدين

4-هشام زكريا بدلا من حمدي حمدان في أسوان

5-شاكر عبد العال مؤقتا بدلا من نادر السيد في النجوم ثم تعيين محمد جودة مديرا فنيا

6-استقالة محمد حامد من بروكسي وقيادة احمد سمير مباراة ثم عودة محمد حامد

7-استقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة وتعيين حسام عبد العال

8-استقالة عصام شعبان من جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح

9-استقالة أحمد عيد عبد الملك من لافيينا وتعيين عبد الباقي جمال

10-استقالة جمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا ثم عودة جمعة مشهور مرة اخرى

11-استقالة محمد جودة من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد شرف

12-استقالة مصطفي عبد الفتاح من جمهورية شبين وتعيين أبو العنين شحاته

13-استقالة عثمان احمد من مكادي وتعيين محمد صلاح

14-استقالة محمد شرف من النصر للتعدين وتعيين عطية صابر

15-استقالة أيمن الجمل من دكرنس وتعيين علاء نوح

16-استقالة جمعة مشهور من المصرية للاتصالات وي وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا

17-استقالة محمد شرف من النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

18-استقالة أيمن المزين من تدريب أبو قير للأسمدة وتعيين محمد عطية

19-استقالة علاء نوح من تدريب دكرنس وتعيين حسن موسى

20- استقالة عبد الباقي جمال من لافيينا وتعيين أحمد صلاح

21- هاني العقبي يقود فريق وي بدلا من ممدوح عبد الحي المؤقت

22- أحمد عيد عبد الملك بدلا من حسام عبد العال في غزل المحلة

23- استقالة سامر عبد الرحمن من تدريب القناة وتعيين أحمد العجوز

24- إقالة محمد صلاح من تدريب مكادي.