أمم إفريقيا - أبو بكر ونجي جاهزان للمشاركة أمام نيجيريا في دور الـ16

أصبح الثنائي الكاميروني فينسينت أبو بكر وكلينتون نجي جاهزا لخوض مباراة نيجيريا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

لم يشارك الثنائي مع الكاميرون في البطولة إلى الآن بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة لو بليد بارلي الكاميرونية أن فينسينت أبو بكر وكلينتون نجي جاهزان للمشاركة أمام نيجيريا.

وتدرب الثنائي مع منتخب الكاميرون بشكل طبيعي لأول مرة ليدخل حسابات روجيبير سونج مدرب الأسود التي لا تقهر.

كان الثنائي عضوا في تشكيلة الكاميرون التي فازت بكأس الأمم الإفريقية 2017 على حساب مصر.

وسجلت الكاميرون خمسة أهداف خلال مرحلة المجموعات.

ستواجه نيجيريا الكاميرون يوم 27 يناير.

الفائز من هذا الصدام سيواجه الفائز من مواجهة أنجولا وناميبيا في ربع النهائي.

video:1