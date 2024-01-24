كرنفال أمم إفريقيا - للمرة الثانية في ثلاث مباريات.. هوتو رجل تأهل ناميبيا ضد مالي

حصد ديون هوتو لاعب منتخب ناميبيا جائزة رجل المباراة في أمم إفريقيا 2023 للمرة الثانية.

ديون هوتو النادي : أورلاندو بايرتس ناميبيا

وخلال ثلاث مباريات في دور المجموعات، نجح هوتو في حصد جائزة رجلا لمباراة مرتين.

وتعادل منتخب ناميبيا سلبيا أمام مالي في ختام مجموعات الجولة الخامسة ليخطف بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث.

وكان هوتو قد حصد جائزة رجل مباراة ناميبيا أمام تونس عندما حقق فوز تاريخي لبلاده ضد نسور قرطاج.

وحققت ناميبيا وقتها الانتصار الوحيد للفريق في مشاركته الرابعة بتاريخ البطولة.

هوتو لم يكتف بهدف الفوز الأول في تاريخ بلاده في إفريقيا بل جلب لها لقبا من قبل بعدما سجل هدفين في نهائي كأس كوسافا وهي البطولة التي تقام للدول التي تتواجد في جنوب القار.

ويعد هوتو ثالث أكثر لاعبي ناميبيا خوضا للمباريات.

وجاءت أرقام هوتو في المباراة كالتالي:

شارك لـ90 دقيقة

بلغت دقة تمريراته 63%

أرسل تمريرتين طوليتين ناجحتين من أصل 3

أرسل عرضيتين ناجحتين من أصل 8

راوغ مرة بنجاح من أصل أربعة

فاز بـ 4 صراعات أرضية من أصل 6

فاز بـ 5 صراعات هوائية من أصل 9

استخلص الكرة مرة

تعرف أكثر عليه وعلى منتخب ناميبيا من كرنفال كأس أمم إفريقيا من هنا.