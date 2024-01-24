تشكيل ليفربول - عودة روبيرتسون للظهور.. ونونيز يقود الهجوم ضد فولام في كأس الرابطة

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

هدف واحتفال فان دايك لصالح ليفربول أمام شيفيلد

عاد أندرو روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول للظهور من جديد في قائمة فريقه بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة وذلك أمام فولام.

ويلعب ليفربول ضد فولام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة "كاراباو".

ويقود داروين نونيز هجوم ليفربول، ويشارك فيرجيل فان دايك كأساسي في الدفاع.

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ويجلس الظهير الأيسر روبيرتسون على مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كيليهير

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – كونساه – كونور برادلي

الوسط: هارفي إيليوت – ريان جرافينبيرخ – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – لويس دياز

وفاز ليفربول في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

ويلعب الفائز من المباراة ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة.

ليفربول فولام كأس الرابطة
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