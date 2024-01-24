أمم إفريقيا - تشكيل المغرب.. 4 تغييرات ضد زامبيا في 3 مراكز

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب - الكونغو

أجرى وليد الركراكي المدير الفني لـ المغرب 4 تغييرات في تشكيل أسود الأطلس في مواجهة زامبيا في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من أمم إفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 4 نقاط قبل بداية اللقاء، فيما يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوي مع الكونغو الديموقراطية.

ويبدأ يونس عبد الحميد ويحيى عطية الله وإسماعيل صيباري وأيوب الكعبي على حساب كل من: رومان سايس ومحمد الشيبي وسليم أملاح ويوسف النصيري.

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وجاء تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – يونس عبد الحميد – يحيى عطية الله

الوسط: عز الدين أوناحي – إسماعيل صيباري – سفيان أمرابط

الهجوم: سفيان بوفال – أيوب الكعبي – حكيم زياش

في المقابل جاء تشكيل زامبيا

حراسة المرمى: لورانس مولينجا

الدفاع: تاندي موابي – ستوبيلا سونزو – فرانكي موسوندا – لوبامبو موسوندا

الوسط: ميجيل شاويوا – لاميك باندا – إيمانويل باندا – كينيدي موسوندا – إدوارد شويلوفا

الهجوم: باستون داكا

ويحتاج منتخب المغرب للفوز من أجل ضمان الصدارة دون الدخول في أي حسابات أخرى.

بينما يحتاج منتخب زامبيا للفوز من أجل خطف التأهل، في الصدارة أو الوصافة والتعادل ربما يؤهله ضمن أفضل ثوالث.

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