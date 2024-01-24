تقرير جزائري: بدء المفاوضات مع كيروش لخلافة بلماضي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - قطر

بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم مفاوضاته مع البرتغالي كارلوس كيروش لخلافة جمال بلماضي.

وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن فسخ التعاقد مع بلماضي بصورة رسمية.

وكشفت موقع الجزائر سبورت وفقا لمصادره الخاصة عن بداية مفاوضات الاتحاد الجزائري مع كيروش لخلافة بلماضي.

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وأشار التقرير إلى أن هناك اقتناع داخل الاتحاد الجزائري بالمدرب البرتغالي.

وسبق وأن قاد كيروش المنتخب المصري في النسخة السابقة من أمم إفريقيا وحصد وقتها الوصافة بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

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